Москвичам перечислили главные плюсы оплаты проезда по биометрии

О кешбэке при оплате поездки в метро и на МЦК по биометрии напомнил столичный Дептранс. Речь идет об акции, действующей для владельцев банковской карты «Мир» и подразумевающей возврат десяти рублей на счет с каждой поездки.

Использовать именно этот вид оплаты также выгодно и из-за сниженной стоимости проезда — 46 рублей. Для сравнения, стоимость проезда при оплате картой «Тройка» составляет 50 рублей.

В ведомстве отметили и другие плюсы этого способа оплаты: не нужно доставать из кармана телефон или банковскую карту, а биометрические данные надежно защищены. Подключиться к сервису можно в приложении «Метро Москвы».

Ранее сообщалось, что пользователи «Тройки» получили возможность бесплатной аренды велосипеда.