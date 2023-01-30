Убийца двух человек в Подмосковье пытался оправдаться самообороной

К 15 годам лишения свободы приговорил суд жителя Подмосковья, убившего в мае 2021 года двух человек в Королеве, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Обвиняемый пытался оправдаться самообороной.

«Расследование уголовного дела осложнялось тем, что на первоначальном этапе мужчина выдвинул версию о том, что потерпевшие несколько дней удерживали его в квартире и пытались убить», — говорится в пресс-релизе. Однако версия была опровергнута уликами.

По версии обвинения, подтвержденной в суде, убийство было совершено в процессе ссоры во время употребления алкоголя. Как сообщало тогда ГСУ СК по области, обвиняемый «нанес потерпевшей два колото-резаных ранения в область груди. Заступившемуся за потерпевшую мужчине подозреваемый также нанес около пяти ножевых ранений, в результате которых тот скончался на месте происшествия». Женщина скончалась в больнице позже.

Ранее в Москве раскрыли резонансное убийство 11-летней давности. В сентябре 2012 года в кафе «Талисман Востока» на улице Красного Маяка обнаружили тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений.