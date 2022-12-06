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21:22, 06 декабря 2022
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Определен самый криминальный округ Москвы

Определен самый криминальный округ Москвы
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Самый криминальный округ Москвы за период с января по ноябрь 2022 года определили в Telegram-канале столичной Прокуратуры.

Как следует из сообщения пресс-службы, наибольшее количество преступлений — 17065 случаев — зафиксировано в Центральном административном округе (ЦАО). При этом в целом число противозаконных действий в центре города сократилось на 6,5 процента.

Полная противоположность ЦАО — Зеленоград. Там зафиксировано 3272 преступления, что является минимальным показателем среди всех округов Москвы. Однако здесь прослеживается наибольший рост количества противоправных действий с прибавкой в 6,2 процента.

Самое частое преступление в столице — кража (52492 случая), а самое редкое — хулиганство (192).

Ранее москвичи поспорили о криминальной жизни одного из районов Москвы. По мнению местной жительницы Юлии, в районе комфортно, однако местный контингент очень грубый.

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