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14:16, 14 марта 2023
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Историю о попавшей в психбольницу из-за духов москвичке опровергли

Новость о попавшей в психбольницу из-за запаха подаренных духов москвичке оказалась фейком.

Историю о попавшей в психбольницу из-за духов москвичке опровергли
Фото: William Bout / Unsplash

Новость о москвичке, попавшей в психбольницу из-за запаха подаренных духов, оказалась фейком, историю опроверг Telegram-канал «112».

По данным канала, героиня действительно находится в лечебнице, но это не связано с парфюмом. 28 февраля, а не 8 марта, как сообщили некоторые СМИ, девушка получила пробник аромата на уличной промо-акции. Экспертиза не обнаружила в них никаких необычных компонентов.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что девушка получила в подарок на 8 Марта аромат Fa le fleur narcotique NRCTQ от незнакомца на улице. Источник заявил, что москвичка якобы впала в неадекватное состояние, понюхав духи, и оказалась госпитализирована с галлюцинациями и бредом.

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