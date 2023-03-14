Историю о попавшей в психбольницу из-за духов москвичке опровергли

Новость о москвичке, попавшей в психбольницу из-за запаха подаренных духов, оказалась фейком, историю опроверг Telegram-канал «112».

По данным канала, героиня действительно находится в лечебнице, но это не связано с парфюмом. 28 февраля, а не 8 марта, как сообщили некоторые СМИ, девушка получила пробник аромата на уличной промо-акции. Экспертиза не обнаружила в них никаких необычных компонентов.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что девушка получила в подарок на 8 Марта аромат Fa le fleur narcotique NRCTQ от незнакомца на улице. Источник заявил, что москвичка якобы впала в неадекватное состояние, понюхав духи, и оказалась госпитализирована с галлюцинациями и бредом.