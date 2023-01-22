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18:02, 22 января 2023
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Врач-сомнолог назвала оптимальное время дневного сна

Врач-сомнолог назвала оптимальное время дневного сна
Фото: Kinga Cichewicz / Unsplash

Оптимальное время дневного сна, который поможет восполнить энергетический ресурс организма, в беседе RT назвала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова. По ее словам, сон в дневное время должен длиться не более часа.

«Что касается количества дневного сна, то человеку, который, в принципе, высыпается ночью, но любит поспать днем, достаточно 15-20 минут. Если человек недосыпает, то многое зависит от того, насколько силен дефицит сна», — пояснила специалист.

По словам врача, если человек спит ночью, например, всего пять часов, тогда как его норма — восемь, в этом случае длительность дневного сна можно увеличить до одного часа. При этом она предупредила, что если вы прилегли вздремнуть в дневное время, то просыпаться желательно не позже двух-трех часов дня, чтобы не было трудностей с засыпанием вечером.

Ранее врач-невролог Татьяна Стецкая раскрыла влияние дефицита одного микроэлемента и двух витаминов в организме на сон.

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