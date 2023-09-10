Опубликован топ-10 современных песен о Москве

Топ-10 современных песен о столице опубликовала «Мослента». Посвященный Дню города рейтинг возглавила композиция Мити Фомина «Моя Москва».

Автором слов и музыки к «Моей Москве» стал Алексей Романоф. В новом сингле артист поделился детскими воспоминаниями о столице и признался в любви городу.

В топ-5 также вошел кавер Тоси Чайкиной на легендарную песню «Я шагаю по Москве», песня «Москва» группы «Базар», сборник «Большой кольцевой альбом» и трек «Лучший город Земли» рэпера Саши ST. В десятку попали такие хиты, как «Кузьминки» группы «Диктофон», «Москва любит...» Скриптонита, «Ты моя Москва» исполнителя Кватро, а также два трека с одинаковым названием «Москва» от Yanix и «Таймсквер».

День города отмечают на праздничных площадках по всей Москве 9 и 10 сентября. В 2023 году Москве исполнилось 876 лет.