Опубликовано видео автоподставы в центре Москвы

В конце июня трое молодых людей и 16-летняя девушка инсценировали ДТП в центре Москвы. Их действия попали на видео. Ролик, на котором запечатлена автоподстава, опубликован в Telegram-канале прокуратуры столицы.

По данным стражей правопорядка, инцидент произошел в районе Китай-города. Девушка подошла к едущему на низкой скорости Lixiang, намеренно ударилась о машину и упала. Затем к водителю подошли знакомые «пострадавшей» и потребовали денег. Автовладелец вызвал правоохранителей.

«Двое обвиняемых напали на инспектора, применили к нему насилие и оскорбили, а также намеренно повредили видеорегистратор на его форменном обмундировании, чтобы помешать фиксации своих противоправных действий», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что после этого злоумышленники скрылись с места происшествия, однако вскоре были задержаны. В ближайшее время они предстанут перед судом.

В зависимости от роли и степени участия в преступлении автоподставщики обвиняются по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

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