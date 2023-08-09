14:02, 09 августа 2023
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Опубликовано видео из разгромленной после взрыва в Подмосковье школы
Взрывная волна серьезно повредила школу в Сергиевом Посаде.
Кадр: Telegram-канал «МК: срочные новости»
Видео разрушений в школе №21 в Сергиевом Посаде, пострадавшей в результате ЧП на заводе, опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости». Взрывная волна серьезно повредила образовательное учреждение.
На кадрах видно, что в классной комнате и учительском кабинете выбило окна и обвалился потолок. Шкафы в кабинете упали на пол.
Мощный взрыв прогремел на подмосковном оптико-механическом заводе утром среды, 9 августа. По данным экстренных служб, причиной стало нарушение технологического процесса. В результате взрыва также были повреждены соседние жилые дома и спорткомплекс «Луч».