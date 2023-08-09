Опубликовано видео из разгромленной после взрыва в Подмосковье школы

На кадрах видно, что в классной комнате и учительском кабинете выбило окна и обвалился потолок. Шкафы в кабинете упали на пол.

Мощный взрыв прогремел на подмосковном оптико-механическом заводе утром среды, 9 августа. По данным экстренных служб, причиной стало нарушение технологического процесса. В результате взрыва также были повреждены соседние жилые дома и спорткомплекс «Луч».