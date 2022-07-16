В Подмосковье 10-месячному младенцу вырезали раковую опухоль

Операцию по удалению раковой опухоли надпочечника 10-месячному младенцу провели онкохирурги подмосковной Балашихи, сообщила «Мосленте» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Операция была сложная и кропотливая: необходимо было отделить миллиметр за миллиметром опухоль от окружающих тканей. Доставлял неудобства и размер операционного поля, по форме напоминавший узкий колодец. Местами приходилось работать на глубине до 12 см от передней брюшной стенки», — цитирует пресс-служба детского онколога-хирурга Московского областного онкологического диспансера Владимира Стрыкова.

Врачи смогли отделить правую почечную артерию и нижнюю полую вену от пятисантиметрового новообразования, не повредив при этом стенки сосудов. Так врачам удалось сохранить кровоснабжение правой почки.

«Даже если ребенку потребуется химиотерапия, с двумя почками он пройдет ее намного легче», — считает Стрыков.

Сообщается, что злокачественная опухоль была диагностирована у младенца в возрасте одного месяца, все это время он находился под наблюдением. Сейчас ребенок продолжает лечение в стационаре детского отделения онкологического диспансера.

Ранее сообщалось о попавшем в московскую больницу после операции по удалению крайней плоти в домашних условиях грудном ребенке.