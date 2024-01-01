09:17, 01 января 2024
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«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве
В Москве и Подмосковье ввели «оранжевый» уровень погодной опасности.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
«Оранжевый» уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за сильных морозов. Предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра России.
По информации метеослужбы, до 8:00 5 января в столичном регионе ожидается аномально холодная погода с температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы.
Кроме того, до 8:00 3 января в Москве и Подмосковье на дорогах будет гололедица, предупредили в Гидрометцентре.
Ранее москвичей предупредили о 25-градусных морозах в начале января.