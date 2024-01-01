«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве

«Оранжевый» уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за сильных морозов. Предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра России.

По информации метеослужбы, до 8:00 5 января в столичном регионе ожидается аномально холодная погода с температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Кроме того, до 8:00 3 января в Москве и Подмосковье на дорогах будет гололедица, предупредили в Гидрометцентре.

Ранее москвичей предупредили о 25-градусных морозах в начале января.