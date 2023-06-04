«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Соответствующее предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в регионе ожидаются заморозки до минус одного градуса. Предупреждение действует с 23 часов воскресенья, 4 июня, до 5 часов понедельника, 5 июня.

Ранее о ночном похолодании и слабых заморозках в Москве предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, температура в ближайшее время будет существенно ниже климатической нормы.