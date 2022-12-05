«Оранжевый» уровень опасности из-за аномального холода объявили в Москве

В Москве и Московской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномального холода, сообщает Гидрометцентр России.

«Москва. Очень низкая температура. Период предупреждения до 12:00 вторника, 6 декабря. Местами аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

Кроме того, до 12:00 6 декабря в столице действует предупреждение о гололедице. Аналогичные предупреждения действуют и на территории Подмосковья.

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что, помимо мороза, в столице будет наблюдаться повышенное атмосферное давление. Несмотря на то что с понедельника, 5 декабря, оно начнет падать и к вечеру составит 763 миллиметра ртутного столба, эти показатели все еще будут выше нормы для Москвы. Метеоролог добавил, что во вторник характер погоды и температура изменятся мало.

Ранее полюбить холод призвал россиян известный врач и телеведущий Александр Мясников. По словам доктора, холод — это необходимый элемент закаливания «и никуда от этого не деться».