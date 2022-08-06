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«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве из-за жары
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в субботу, 6 августа, из-за сильной жары, сообщает Гидрометцентр России.

«Днем в Москве — 31-33 градуса. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков», — говорится в сообщении.

Предупреждение о погодной опасности «оранжевого» уровня в Москве будет действовать до 16:00 7 августа.

Ранее сообщалось, что жара в Москве достигнет рекордных значений.

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