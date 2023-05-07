«Оранжевый» уровень опасности продлили в Москве

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за заморозков, передает Гидрометцентр России. Период предупреждения — до 00:00 вторника, 9 мая. В ночные и утренние часы в этот период столбики термометров будут показывать от минус двух до нуля градусов.

По прогнозу синоптика Александра Шувалова, в последующие дни температура в регионе будет заметно расти. Так, к пятнице, 12 мая, дневная температура составит 18-20 градусов тепла, а к 20-21 мая превысит 20-градусную отметку.

«А теперь о не самой приятной стороне этого процесса. Над Европейской частью России устанавливается блокирующий антициклон. А это означает, что дождей у нас не будет минимум 10 дней. Есть определенные подозрения, что может повториться апрельская ситуация с трехнедельным отсутствием осадков», — отметил Шувалов.

По словам метеоролога, из-за этого вновь будет пожароопасная ситуация в лесах и засуха в полях, воздух в больших городах заметно загрязнится.

Ранее сообщалось, что самым холодным местом в Подмосковье в ночь на воскресенье, 7 мая, стал Клин. В столице максимальный мороз зафиксировали на территории Новой Москвы.