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09:41, 24 сентября 2022
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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя объявили в Москве и Подмосковье на субботу, 24 сентября. Это следует из прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России.

«Сильный, местами очень сильный дождь», — сообщили метеорологи. Период предупреждения — до 00:00 воскресенья, 25 сентября.

Ранее 36 часов непрерывного дождя пообещал жителям Москвы специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что 24-25 сентября в столице выпадет три четверти от сентябрьской нормы осадков.

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