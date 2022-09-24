«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя объявили в Москве и Подмосковье на субботу, 24 сентября. Это следует из прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России.

«Сильный, местами очень сильный дождь», — сообщили метеорологи. Период предупреждения — до 00:00 воскресенья, 25 сентября.

Ранее 36 часов непрерывного дождя пообещал жителям Москвы специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что 24-25 сентября в столице выпадет три четверти от сентябрьской нормы осадков.