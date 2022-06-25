«Оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары ввели в Москве

В Москву в субботу, 25 июня, пришла аномальная жара. Температура воздуха прогреется до 30-32 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В связи с этим метеослужба повысила уровень погодной опасности в столице до предпоследнего, «оранжевого» уровня. Предупреждение действует с 12:00 до 18:00 25 и 26 июня. Синоптики сообщают, что погода представляет опасность для человека, а также существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее москвичей предупредили, что в эти выходные индекс ультрафиолета достигнет «оранжевого» уровня. Горожанам порекомендовали обязательно использовать солнцезащитные средства и по возможности находиться в тени с 10:00 до 16:00.