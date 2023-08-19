«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве. Предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра России.

По информации метеослужбы, предупреждение о жаре действует до 11:00 19 августа. В столице в этот день ожидается до плюс 28-30 градусов.

В воскресенье, 20 августа, в городе ожидается до плюс 24-26 градусов, переменная облачность и кратковременный дождь.

Ранее синоптик Паршина спрогнозировала москвичам холодный сентябрь.