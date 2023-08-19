08:53, 19 августа 2023
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«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары.
Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве. Предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра России.
По информации метеослужбы, предупреждение о жаре действует до 11:00 19 августа. В столице в этот день ожидается до плюс 28-30 градусов.
В воскресенье, 20 августа, в городе ожидается до плюс 24-26 градусов, переменная облачность и кратковременный дождь.
Ранее синоптик Паршина спрогнозировала москвичам холодный сентябрь.