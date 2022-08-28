«Оранжевый» уровень опасности из-за возможных пожаров продлили в Москве и Подмосковье, сообщили в Гидрометцентре России.

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Пожарная опасность. Период предупреждения — до 21 часа 29 августа. Местами чрезвычайная пожароопасность пятого класса», — говорится в сообщении метеорологов.

Уточняется, что причиной стала аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на семь градусов и более превышающей норму.

Ранее «оранжевый» уровень опасности был объявлен в столице и области до 14 часов воскресенья, 28 августа.