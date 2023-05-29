Членам «Ореховской» ОПГ вынесли приговоры за многочисленные убийства

Приговоры за многочисленные убийства и другие особо тяжкие преступления вынесли членам «Ореховской» ОПГ, сообщает прокуратура Московской области. Сергея Фролова и семерых его подельников отправили в колонии строгого и общего режимов.

«В суде установлено, что Фролов, являясь членом "Ореховской" ОПГ, наряду с другими ее участниками, начиная с 1996 года совершили многочисленные убийства и покушения на убийства людей. Кроме того, с целью устрашения и поддержания внутренней дисциплины в преступной группировке расправлялись и с ее участниками, — говорится в сообщении ведомства.

В частности, неоднократно совершались покушения на убийство генерального директора фирмы «Одинцовское подворье» Сергея Журбу. В разные годы были убиты охранник и адвокат Журбы, его компаньон по бизнесу с супругой. Сам Журба был ранен и госпитализирован.

Суд приговорил Фролова к пожизненному лишению свободы, а его сообщников — Гарника Саркисяна, Анзора Догушева, Беслана Асакаева, Станислава Пушкарева, Сулеймана Виситова, Владимира Гольчевского — к срокам лишения свободы от 10 до 19 лет, в зависимости от степени их участия в совершении преступлений. В законную силу приговор еще не вступил.

Большинство из членов «Ореховской» ОПГ ранее были приговорены к различным срокам лишения свободы и отбывают назначенное наказание, отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что экс-полицейских отправили в колонию за разбой на службе.