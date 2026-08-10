Организаторы подвели итоги фестиваля Пикник Афиши х Сбер

В 2026 году фестиваль Пикник Афиши х Сбер прошел в Москве и Санкт-Петербурге в сказочных декорациях луна-парка, собрав более 50 тысяч гостей. Вслед за московским выходным в Коломенском, Пикник Афиши развернулся на Елагином острове в городе на Неве.

«Третий год подряд мы проводим один из легендарных музыкальных фестивалей в нашей стране – "Пикник Афиши" – не только в Москве, но и в Петербурге. И каждый раз убеждаемся: он как живой продукт всегда ведет диалог с городом, в котором проходит. Петербург с его интеллигентной глубиной и особой атмосферой наполняет проект камерностью, своим темпом и смыслом, Москва – энергией, драйвом, ритмом большого города. Мы не переносим одну и ту же историю, мы встраиваем ее в контекст: в каждой из столиц "Пикник" звучит в своей тональности. В этом году фестиваль прошел в эстетике луна-парка: эксклюзивные форматы, нестандартные коллаборации и полное погружение в атмосферу, которая создается людьми и идеями», - отметил генеральный директор компании «Афиша» Евгений Сидоров.

Музыкальная карта «Пикника» в Санкт-Петербурге раскрылась сразу на четырех сценах. Историческим событием для питерского «Пикника» стал запуск электронной сцены, которая прежде радовала только столичных гостей.

Программа активностей на Елагином острове предложила гостям баланс между интенсивным спортом и релаксом. Главной фитнес-активностью стал спортивный рейв на электронной сцене от комьюнити 812 AM CLUB под DJ-сет от шоукейса ДОБРО. Фанатов футбола ждала интерактивная площадка ФК «Зенит» с кикером, текболом и выставкой трофеев, а любителей единоборств – открытый боксерский ринг от BACKYARD & HOOD. Парусное сообщество Сила ветра добавило морской романтики, устроив мини-регаты на радиоуправляемых яхтах.

Одним из самых трогательных моментов фестиваля в Санкт-Петербурге стало предложение руки и сердца: прямо у сцены во время выступления инди-группы «я Софа» курьер сервиса «Купер» Иван преподнес сюрприз своей девушке Полине.

Культурная программа «Пикника» объединила в себе классическое искусство, современные технологии и умный досуг. Благодаря культурному партнеру фестиваля – Фонду Потанина – на Елагином острове открылась музейная зона «Остров впечатлений». Свои интерактивные проекты здесь представили РОСФОТО, Музей-заповедник «Царское Село», Музей советских игровых автоматов, Музей истории религии и другие ведущие институции.

За погружение в мир высоких технологий отвечала Федеральная академия вождения «Вектор»: гости тестировали экстремальные гоночные тренажеры и изучали футуристичный электрокар Tesla Cybertruck. А главным трофеем на память стала фирменная фотобудка «Афиши», где профессиональный иллюстратор за пять минут создавал уникальные портреты гостей в моменте счастья.

В этом году гастрономическая программа Пикника Афиши х Сбер в Санкт-Петербурге достигла пика – на Елагином острове открылись сразу шесть фудкортов с мультикультурной кухней.

Главным гастрособытием фестиваля стала оперативная доставка еды прямо к сценам от сервиса «Купер». Гости могли заказать блюда из ресторанов-партнеров в приложении, не выходя из танцпола у главной сцены или отдыхая на Масляном лугу. Курьеры доставляли заказы в один из четырех пунктов выдачи всего за 20–25 минут.

Особое внимание организаторы уделили семейной программе, создав отдельное пространство со спокойной атмосферой. Для юных гостей открылся «Мегамаркет для детей» с локальными брендами, гигантская конструктория от Brick Labs.

В этом году детская сцена превратилась в уличный театр под открытым небом. Старейший российский коллектив «Странствующие куклы Господина Пэжо» представил винтажный спектакль «Декаданс», погрузивший зрителей в эстетику Серебряного века. Интерактивные сказки и комедии также показали любимые петербургские театры «Кот Вильям» и «Синяя птица».