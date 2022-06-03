Специалисты центров госуслуг упростили ориентацию в московских поликлиниках

Полторы тысячи специалистов центров госуслуг «Мои Документы» начали работу во всех взрослых и в детских поликлиниках города, открытых после капитального ремонта, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Москвы. Они помоли упростить ориентацию посетителям медучреждений.

«Они встречают посетителей, помогают им сориентироваться, записаться на прием к врачу, распечатать талон, уточнить графики приема врачей. Администраторы уделяют время каждому, индивидуально подходят к решению каждого вопроса жителей. Для пациентов они создают атмосферу комфорта и дружелюбия, а с врачей снимают решение немедицинских вопросов», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Готовят таких специалистов в центрах «Мои Документы». Их учат навыкам уверенного и доброжелательного общения с жителями, погружают в корпоративную культуру и объясняют стандарты работы центров госуслуг. После этого они проходят специальную подготовку в Академии искреннего сервиса в несколько этапов. Все это направлено на изучение функционала, специфики работы в поликлинике и развитие навыков проактивного поведения в нестандартных ситуациях, сообщает «Лента.ру».

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