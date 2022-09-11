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Выплаты по ОСАГО начали рассчитывать по-новому

Выплаты по ОСАГО начали рассчитывать по-новому
Фото: Sara Kurfeß / Unsplash

Выплаты по ОСАГО стали рассчитывать по-новому. Нововведения начали действовать сегодня, 11 сентября, сообщил Банк России.

«Новый подход позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти», — говорится в сообщении.

Центробанк уточнил, что для расчета стоимости ремонта по ОСАГО теперь учитываются цены аналогов запчастей, если оригинальная деталь отсутствует на рынке. Это позволяет избежать трудностей при урегулировании убытков по страховке.

Новый подход будет применяться ко всем маркам автомобилей, независимо от страны их производства, чтобы обеспечить равные условия для всех автовладельцев, отметил Банк России.

Ранее в Москве пресекли мошенническую схему с ОСАГО. Столичными оперативниками были задержаны семь участников организованной группы в возрасте от 19 до 35 лет.

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