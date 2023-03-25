Москвич десять лет прожил с почти не открывающимся ртом из-за ошибки врачей

После неудачной операции москвич прожил десять лет с почти не открывающимся ртом, сообщает Telegram-канал Baza. По словам пострадавшего, он с 2012 года пишет заявления о врачебной ошибке в правоохранительные органы, однако так и не получил на них ответ.

По данным Baza, в 2011 году россиянину сделали несложную операцию в одном из столичных госпиталей. Во время манипуляций у врачей сломался бур, и кусок инструмента остался в корне зуба пациента.

Спустя год мужчина обратился в медучреждение с сильными болями. В ходе повторной операции врачи достали посторонний предмет из его рта, однако на месте бура у мужчины образовался бугор. Из-за нароста россиянин не может полностью открыть рот, максимум — на 3,8 сантиметра, отметил источник.

Ранее врачи помогли москвичу, прожившему 50 лет с монетой в носу. 59-летний мужчина сообщил, что сам в детстве засунул монету в нос, однако побоялся сказать матери, а потом забыл.