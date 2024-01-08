02:27, 08 января 2024
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Москвичам перечислили опасные ошибки при катании на тюбингах
Москвичам напомнили об опасности тюбингов и ледянок в необорудованных местах.
Фото: Wang Song / Xinhua / Globallookpress.com
Об опасности тюбингов и ледянок в необорудованных местах напомнили москвичам на официальном сайте мэра Москвы.
«Катание на тюбингах, снегокатах, санках и ледянках с заснеженных склонов — популярное зимнее развлечение. Часто горожане выбирают для спусков потенциально опасные места, среди которых овраги с крутыми склонами и деревьями», — говорится в сообщении.
Москвичам напомнили, что опасно кататься с крутых склонов, рядом с проезжей частью и водоемами, вблизи препятствий, например, деревьев. Важно выбирать специально оборудованные места.
Ранее были перечислены лучшие горнолыжные склоны в Москве.