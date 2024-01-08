Москвичам перечислили опасные ошибки при катании на тюбингах

Об опасности тюбингов и ледянок в необорудованных местах напомнили москвичам на официальном сайте мэра Москвы.

«Катание на тюбингах, снегокатах, санках и ледянках с заснеженных склонов — популярное зимнее развлечение. Часто горожане выбирают для спусков потенциально опасные места, среди которых овраги с крутыми склонами и деревьями», — говорится в сообщении.

Москвичам напомнили, что опасно кататься с крутых склонов, рядом с проезжей частью и водоемами, вблизи препятствий, например, деревьев. Важно выбирать специально оборудованные места.

Ранее были перечислены лучшие горнолыжные склоны в Москве.