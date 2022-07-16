Город
Сегодня в 14:50
1 мин.

В Москве осквернили могилу двойного агента КГБ и ФБР

В Москве осквернили могилу двойного агента КГБ и ФБР
Кадр: Telegram-канал Mash

Могилу полковника КГБ Алексея Кулака, завербованного ФБР, осквернили в Москве. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Mash.

Кулак умер в 1984 году от опухоли мозга, его похоронили на столичном Кунцевском кладбище. Впоследствии стало известно, что полковник был двойным агентом КГБ и ФБР. В связи с этим в 1990 году Кулака посмертно лишили всех званий и наград, в том числе Героя Советского Союза.

На кадрах видно, что неизвестные оставили на надгробии Кулака надпись «ИУДА» и повредили гравировку «Герой Советского Союза». Помимо этого на могиле появилась надпись, сделанная вандалами: «Указом ВС СССР от 1990 года лишен воинского звания и наград (посмертно) за шпионаж в пользу США с 1962 года».

Полиция проводит проверку по факту инцидента, сообщил источник.

Ранее сообщалось, что вандалы обломали цветы, высаженные в память о героях Великой Отечественной войны в московском парке.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.