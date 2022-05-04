В Москве найден мертвым основатель крупной ресторанной сети

В Москве найден мертвым сооснователь крупной ресторанной сети «Кулинарная лавка братьев Караваевых» Владимир Лякишев. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, тело 45-летнего мужчины с ранами, характерными для огнестрельного выстрела, его супруга обнаружила на техническом этаже многоэтажки, в которой они проживали. Рядом нашли ружье марки Benelli. Предсмертной записки предприниматель не оставил. Жена бизнесмена отметила, что в последние годы жизни бизнесмен много выпивал.

Лякишев являлся совладельцем «Кулинарной лавки братьев Караваевых» до 2019 года. После этого он также занимался ресторанным бизнесом, а несколько месяцев назад зарегистрировал новую фирму.

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