09 марта в 03:24
1 мин.

Россияне обсудили странную судьбу особняка 1917 года в Москве

Город /
Россияне обсудили странную судьбу особняка 1917 года в Москве
Фото: Artem Korobov / группа «Таганка. Соседи» в Facebook

Россиянин опубликовал современные снимки расположенного на улице Большие Каменщики особняка 1917 года постройки в Facebook-группе «Таганка. Соседи». В комментариях пользователи сети обсудили странную судьбу здания.

«Кто знает, что было в этом здании раньше? Вроде бы оно принадлежит "Почте России". Мне интересно, почему дом давно пребывает в столь печальном состоянии, хотя находится в шикарном месте…» — поделился мыслями автор поста.

Один из юзеров рассказал, что в советское время в особняке действительно был почтовый пункт: туда свозили посылки и бандероли, но физических лиц не обслуживали. Потом здание стало аварийным и пункт закрыли. «Бомжи устроили в нем пожар — после этого дом капитально заколотили», — объяснил россиянин.

«Пока там странная ночлежка. Как-то недавно оттуда вынесли кучу старых игровых автоматов», — поделилась наблюдениями подписчица интернет сообщества. Еще одной участнице дискуссии здание особенно приглянулось. «Я прям готова прикупить его!» — написала она.

Ранее готический особняк в центре Москвы заинтересовал пользователей сети.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.