Названы самые востребованные у москвичей автобусные остановки возле БКЛ

Самые востребованные у москвичей остановки наземного транспорта возле БКЛ назвал в Telegram-канале столичного Дептранса заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На первом месте в топ-3 оказалась автобусная остановка «Метро "Нижегородская"», ее пассажиропоток составил 5,5 тысячи человек. На второй строчке по популярности расположилась остановка у станции БКЛ «Каширская» с потоком порядка 4,3 тысячи москвичей в сутки, а на третьем — возле «Полежаевской», ею ежедневно пользуются 3,7 тысячи горожан.

Ранее была названа самая контрастная по цвету станция московского метро.