02:34, 07 апреля 2023
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Названы самые востребованные у москвичей автобусные остановки возле БКЛ
Пассажиропоток автобусной остановки «Метро "Нижегородская"» составил 5,5 тысячи человек.
Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»
Самые востребованные у москвичей остановки наземного транспорта возле БКЛ назвал в Telegram-канале столичного Дептранса заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На первом месте в топ-3 оказалась автобусная остановка «Метро "Нижегородская"», ее пассажиропоток составил 5,5 тысячи человек. На второй строчке по популярности расположилась остановка у станции БКЛ «Каширская» с потоком порядка 4,3 тысячи москвичей в сутки, а на третьем — возле «Полежаевской», ею ежедневно пользуются 3,7 тысячи горожан.
Ранее была названа самая контрастная по цвету станция московского метро.