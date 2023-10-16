В Подмосковье осудили избившего до смерти свою пьющую жену мужчину

Житель Наро-Фоминска осужден за убийство жены голыми руками из-за ее алкоголизма. Об этом сообщает ГУ СУ России по Московской области.

Как уточнили в ведомстве, преступление произошло 9 июня в квартире в Наро-Фоминске. Супруги конфликтовали из-за того, что женщина на протяжении последних десяти лет злоупотребляла спиртным. В результате словесной перепалки мужчина избил жену руками и ногами. От полученных травм она скончалась на месте.

Мужчину судили по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее житель Новой Москвы задушил жену в машине.