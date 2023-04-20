В Москве оцепили отделение СДЭК из-за подозрительной посылки, в которую могли заложить самодельное взрывчатое устройство. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как сообщает источник, посылку доставили на Стартовую улицу на востоке столицы утром 20 апреля. Через два часа служба безопасности компании потребовала закрыть отделение и вывести из помещения людей. Присланную статуэтку сочли потенциально опасной: есть подозрения, что в ней спрятана взрывчатка.

По последним данным, взрывчатого вещества в посылке обнаружено не было.

Ранее на таможне в московском аэропорту обнаружили посылку с черепом человека.