Отдыхающий на ветках дерева россиянин развеселил сеть

Очевидцы заметили и сфотографировали в подмосковном Красногорске мужчину, отдыхающего прямо на ветках дерева. Фотографию опубликовали в группе «Типичный Красногорск» во «ВКонтакте».

На снимке видно, что россиянин забрался на дерево и лег на толстую ветку, согнув ноги в колене, метрах в 2-2,5 от земли. Руки его широко разведены и свисают вниз. Само дерево стоит прямо на берегу водоема. «Программа "Доступное жилье"», — подписал фотографию автор топика.

Фото развеселило пользователей сети. «Свил гнездышко», «Странные воробушки какие-то прилетели в Красногорск», «Видимо, ясень долго не отвечал», — пошутили юзеры.

Ранее в подмосковном Одинцове мужчина открыл купальный сезон и попал на видео. Россиянин в плавках запрыгнул в городской пруд и затем вылез из воды и пробежался по улице, вызвав неоднозначную реакцию у прохожих.