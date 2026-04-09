Отец Маска назвал Россию будущим цивилизованного мира после поездки в Москву

Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол Маск считает Россию будущим цивилизованного мира. Таким мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

«Россия — это будущее для цивилизованного мира», — заявил Маск-старший.

Он пояснил, что такое мнение у него сформировалось после посещения Москвы. По его словам. российская столица оказалась самым цивилизованным городом из всех, что посетил за последнее десятилетие. В частности, он отметил «искрящуюся чистоту» московских улиц и цветущую городскую среду.

Ранее отец американского бизнесмена, сравнивая Москву и Вашингтон, сказал, что столица Соединенных Штатов за последние годы пришла в упадок и превратилась в «гетто». По его словам, на фоне Москвы Вашингтон сегодня выглядит «дешево» и неухоженно.