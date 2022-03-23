Отечественный «Биг Мак» с петрушкой заметили в Подмосковье

В городе Химки заметили в продаже отечественный вариант популярного бургера «Биг Мак». Его фото выложили в группе «Интересная Москва» во «ВКонтакте».

Российский «Биг Мак», судя по фото, состоит из котлеты, положенной между двумя булками, и листка петрушки. Его стоимость составляет 50 рублей. «Рискнули бы есть такой бургер?» — обратилась к комментаторам администрация сообщества.

Многие отметили, что в аналоге «Биг Мака» нет ничего страшного. «Вы излишне драматизируете. И что значит "рискнули бы", обыкновенный хлеб с котлетой и петрушкой», — отметила одна из пользовательниц. «После "Макдоналдса" гастрит прилетит быстрее! Тут хотя бы мясо натуральное», — поддержали эту позицию в комментариях. Кто-то добавил, что подобная уличная еда существовала задолго до санкций.

Нашлись те, кто попробовать булку с котлетой все же не захотел. «Он выглядит, будто ему плохо», — пошутил один из юзеров. Другой пользователь добавил, что после употребления в пищу подобного фастфуда можно получить разнообразные проблемы со здоровьем. «В "Макдоналдсе" можно было бургер съесть, потому что там есть стандарты качества и безопасности, а тут ничего такого нет», — поддержали эту позицию в комментариях.

14 марта «Макдоналдс» объявил официальную приостановку работы ресторанов на территории России. После этого подмосковная компания запланировала регистрацию новой торговой марки «Дядя Ваня», чей логотип похож на эмблему американского фастфуда. О намерении компенсировать уход «Макдоналдса» также заявил владелец сети «Чайхона №1».