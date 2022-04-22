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Отельер назвал причины подорожания недвижимости в Подмосковье

Отельер назвал причины подорожания недвижимости в Подмосковье
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

О динамике цен на участки и дома в коттеджных поселках «Мосленте» рассказал совладелец и застройщик Emerald Village и «Руза Фэмили Парк», отельер Юрий Королев. По его словам, западные санкции в отношении России простимулировали спрос на городскую и загородную недвижимость.

Эксперт заявил, что сейчас участки и дома будут продавать с минимальными скидками, из-за чего потенциальные клиенты заметят подорожание недвижимости в Подмосковье. Королев считает, что если менеджеры или агенты предлагают большой дисконт на дом, значит в этом предложении может быть подвох.

«Если рассматривать общую ситуацию, то в 2021 и в 2022 годах на ценообразование загородного рынка сильно повлияло увеличение затрат как на строительство самих коттеджных поселков, так и подорожание материалов для строительства индивидуальных домовладений», — назвал он основную причину роста цена на недвижимость в Подмосковье.

Кроме того, застройщики столкнулись с удорожанием материалов и работ по благоустройству территории, детских и спортивных площадок, зоны отдыха и общественного пространства. Но после встречи этой весной производителей с главами Минпромторга и Минстроя цены на строительные материалы стабилизировались, рассказал Королев.

Ранее риелторы крупного агентства недвижимости предложили увеличить москвичам сумму ипотеки до 20 миллионов рублей.

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