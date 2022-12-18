В Московском зоопарке призвали отказаться от живых подарков на Новый год

Зачастую получившие необычный подарок люди не знают, что с ним делать, как за ним ухаживать. В результате животное страдает: болеет, испытывает сильнейший стресс и погибает, объяснила директор зоопарка.

«Кролик — это не просто милый пушистик. Это живое существо со своими особенностями и характером. Его содержание имеет множество нюансов, которые далеко не все готовы соблюдать», — добавила Акулова.

Она призвала не дарить ни кроликов, ни других животных без заблаговременного согласования с будущим владельцем. «Человек должен самостоятельно решиться на приобретение питомца, тщательно взвесив перед этим свои силы и возможности. Ведь животное — это не игрушка, а полноценный член семьи, которому также требуется внимание и забота», — заключила директор столичного зоопарка.

Ранее была названа средняя стоимость новогодних подарков москвичей. Данные получили в результате исследования, в котором приняли участие пять тысяч человек.