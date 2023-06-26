Мужчина открыл стрельбу в московском ресторане

В ресторане на юге Москвы мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета из-за ссоры с другим посетителем. О конфликте сообщают «Известия».

По данным издания, причиной ссоры стал невозврат долга. Пострадавшего госпитализировали с множественными ранениями груди. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее мужчина открыл стрельбу после конфликта в московском баре. Он ранил из пистолета двух барменов.