Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-4
Путин и Собянин открыли связавший Апрелевку и Железнодорожный МЦД-4.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 9 сентября, открыли связавший Апрелевку и Железнодорожный МЦД-4, сообщает агентство «Москва».
Новый «Калужско-Нижегородский» Московский центральный диаметр связал Апрелевку и микрорайон Железнодорожный города Балашихи. Пересекая Москву, маршрут МЦД-4 соединяет Киевское и Горьковское направления Московской железной дороги.
«Мослента» разобралась в том, какие районы Москвы и города Подмосковья соединил новый центральный диаметр и сколько стоит проезд на каждой из трех его зон.
Пересадки на метро, МЦК и другие линии центральных диаметров для пассажиров МЦД-4 будут бесплатными. «По решению Сергея Собянина цена билета на четвертом диаметре будет включать пересадку на метро или МЦК, как это работает на первом, втором и третьем диаметрах. Также можно будет бесплатно пересаживаться между диаметрами. В итоге для некоторых пассажиров стоимость поездок снизится почти в три раза», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На открывшемся МЦД-4 действуют три тарифные зоны: «Центральная», «Пригород» и «Дальняя». Разовая поездка по билету «Кошелек» карты «Тройка» в «Центральной» зоне — от Внукова до Реутова — стоит 50 рублей. В 65 рублей обойдется поездка через зону «Пригород», в которую входят станции от Апрелевки до Лесного Городка и от Никольского до Железнодорожной. 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону будет стоить поездка «Дальняя», в этот тариф входят станции от Нары до Дачной и от Черного до Крутого.
На момент запуска на линии протяженностью 86 километров работают 36 станций. После 2025 года к маршруту планируют присоединить остановочные пункты «Ермакова роща» и «Станколит»
МЦД-4 работает с 5:30 до часа ночи, на схемах он обозначен кодом D4 и бирюзово-зеленым цветом «ментол». Чтобы связать Белорусское и Киевское направление, понадобилось построить соединительную линию, на которой сейчас работают три станции — «Поклонная», «Кутузовская» и «Камушки» («Тестовская»). Также для создания и ввода МЦД-4 были построены дополнительные пути и подземный распределительный вестибюль на Курском вокзале. 18 станций МЦД-4 являются пересадочными, с них можно перейти на станции метро, МЦК, трех других центральных диаметров и Савеловский вокзал.
После ввода МЦД-4 стало удобнее пользоваться городским транспортом жителям 25 районов Москвы. Так что наиболее актуальна новость о его открытии стала для жителей Новогиреева, Лефортова, Вешняков, Дорогомилова, Перово, Раменок, Солнцева, Внуковского, Марьиной Рощи, Ново-Переделкино, а также районов: Рязанский, Таганский, Савеловский, Пресненский, Беговой, Красносельский, Тверской, Бутырский, Кокошкино, Очаково-Матвеевское, Мещанский, Хорошевский, Басманный, Нижегородский и Алексеевский.
МЦД-4 разгрузит Солнцевскую, Филевскую, Калининскую и Арбатско-Покровскую линии московского метро. Благодаря новым альтернативным маршрутам, появившимся в сетке городского транспорта после ввода МЦД-4, существенно сократится время в пути на ряде направлений. Например, от Очаково до Савеловской теперь можно доехать за 26 минут, а от Марьиной рощи до Тестовской — за 23 минуты.
Проект Московских центральных диаметров развивается уже четыре года, за которые формат новых городских электричек стал привычной частью транспортной системы города. На основе существовавших железнодорожных путей московское правительство совместно с РЖД создает сеть линий, связавших столицу с ближним Подмосковьем.
Диаметры удобны тем, что интегрированы в существующую транспортную инфраструктуру и образуют единую систему с метрополитеном и Московским центральным кольцом
Современные поезда МЦД ходят через каждые пять-семь минут, без дневного перерыва, характерного для расписания обычных электричек. Отсутствие конечных остановок на вокзалах в разы увеличивает количество новых маршрутов, как в Москве, так и по области. Обновленные платформы значительно удобнее старых, на них установлены навесы, защищающие от осадков, информационные табло, лавочки и колонны экстренного вызова.
В вагонах курсирующих по центральным диаметрам российских поездов «Иволга» есть розетки и гнезда USB для подзарядки мобильных телефонов, стойки для провоза велосипедов и туалеты.
Первой ласточкой проекта стали «Белорусско-Савеловский» МЦД-1 (Одинцово — Лобня) и «Курско-Рижский» МЦД-2 (Нахабино — Подольск), запущенные в ноябре 2019 года. В августе 2023 года началось движение по «Ленинградско-Казанскому» МЦД-3. Теперь к ним добавился «Калужско-Нижегородский» МЦД-4. Следующий, «Ярославско-Павелецкий» МЦД-5 обещают открыть в 2026 году.
Ранее сообщалось, что время бесплатной пересадки с МЦД-3 и МЦД-4 решили увеличить до 120 минут.