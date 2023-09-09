Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-4

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 9 сентября, открыли связавший Апрелевку и Железнодорожный МЦД-4, сообщает агентство «Москва».

Новый «Калужско-Нижегородский» Московский центральный диаметр связал Апрелевку и микрорайон Железнодорожный города Балашихи. Пересекая Москву, маршрут МЦД-4 соединяет Киевское и Горьковское направления Московской железной дороги.

«Мослента» разобралась в том, какие районы Москвы и города Подмосковья соединил новый центральный диаметр и сколько стоит проезд на каждой из трех его зон.

Пересадки на метро, МЦК и другие линии центральных диаметров для пассажиров МЦД-4 будут бесплатными. «По решению Сергея Собянина цена билета на четвертом диаметре будет включать пересадку на метро или МЦК, как это работает на первом, втором и третьем диаметрах. Также можно будет бесплатно пересаживаться между диаметрами. В итоге для некоторых пассажиров стоимость поездок снизится почти в три раза», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На открывшемся МЦД-4 действуют три тарифные зоны: «Центральная», «Пригород» и «Дальняя». Разовая поездка по билету «Кошелек» карты «Тройка» в «Центральной» зоне — от Внукова до Реутова — стоит 50 рублей. В 65 рублей обойдется поездка через зону «Пригород», в которую входят станции от Апрелевки до Лесного Городка и от Никольского до Железнодорожной. 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону будет стоить поездка «Дальняя», в этот тариф входят станции от Нары до Дачной и от Черного до Крутого.