В сети вспомнили открытие IKEA в России в 2000 году

В 2000 году в Подмосковье открылся первый магазин IKEA. Старое фото с места событий выложили в группе «Типичные Химки» во «ВКонтакте».

На снимке видно, что около заработавшего в России магазина шведской марки массово припаркованы автомобили. Кадр вызвал у пользователей сети ностальгические воспоминания. «Я был там в день открытия. Очередь на вход была от того оранжевого дома на фоне», «Помню, когда открыли IKEA, туда не пускали детей младше 14 лет. Попасть туда было мечтой. На первый их день рождения всех бесплатно кормили пирожными и соком, делали аквагрим», — рассказали пользователи.

Кто-то заявил, что у покинувшего Россию бренда есть достойные аналоги, а кто-то вовсе признался в нелюбви к IKEA. «У меня IKEA всегда ассоциировалась с Советским Союзом. Раньше ко всем приходишь домой, у всех одно и то же, что на заводе дали — одинаковые люстры, стенки, ковры. С приходом IKEA — опять все одинаковое», — объяснила фолловерша. Однако другая пользовательница отметила, что бренд предлагал удачные идеи для оформления небольших квартир.

В среду, 15 июня, стало известно об окончательном уходе IKEA из России. Пресс-служба компании сообщила, что магазины бренда проведут распродажу перед закрытием.