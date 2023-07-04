Жителей столицы пригласили на открытие кинотеатра «Музейный» сети «Москино». Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, первый кинопоказ запланирован на четверг, 6 июля, на Зубовском бульваре, 2, 7.

«На большом экране крайне редко показывают легендарные фильмы. А в "Музейном" мы будем это делать регулярно. Это подарок для настоящих синефилов. У нас будет работать два киноклуба, посвященные авторским фильмам и картинам советского золотого века кино», — сказала генеральный директор сети «Москино» Наталья Мокрицкая.

Первым фильмом кинотеатра станет трижды оскароносная нуар-драма Билли Уайлдера «Сансет бульвар» (1950). Показ о трагедии забытых звезд Голливуда начнется в 19:00 6 июля.

Кроме того, в репертуар площадки войдут фильмы режиссеров Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Копполы, Хаяо Миядзаки, Александра Довженко, Сергея Эйзенштейна, Андрея Смирнова.

Ранее москвичи вспомнили кинотеатр в сталинской высотке.