Открытие в Москве магазина H&M попало на видео

По информации источника, на кадрах торговая точка в столичном торговом центре (ТЦ) «Метрополис». На момент открытия магазин посетили несколько десятков человек.

«Хватайте леопардовые платья и бегите», «А что в этом магазине такого, чего нет в других шмоточных магазинах? Мне кажется, все везде одинаковое: и цвета, и модели», «Зачем вы все идете туда как зомби? В других бутиках тряпок мало?», — возмутились юзеры.

По данным Mash, магазин в ТЦ «Авиапарк» тоже открылся для посетителей.

Ранее, 18 июля, пресс-служба компании анонсировала постепенное открытие магазинов H&M с 1 августа. 2 августа данная информация была подтверждена.