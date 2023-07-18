Открытие нового магазина с товарами Puma в Москве попало на видео
В Москве открылись новые магазины Amazing Red с товарами бренда Puma.
В Москве открылись новые магазины Amazing Red с товарами бренда Puma. Видео с ассортиментом торговой точки опубликовал Telegram-канал Mash.
По данным канала, владелец немецкой компании Puma в России открыл новую сеть магазинов Amazing Red. Сообщается, что магазины юридически оформлены как мультибрендовые и в них должны быть также представлены вещи марок Nike, Adidas, однако в действительности в торговых точках пока представлена только Puma.
Как рассказали сотрудники новых магазинов, стоимость товаров знаменитого бренда стала дороже на 20-30 процентов, при этом вся продукция в торговом зале полностью оригинальная.
Сейчас в Amazing Red выставлены товары со складов из прошлых коллекций, однако в скором времени владельцы обещают поставки новой продукции по параллельному импорту, говорится в сообщении.
Магазины Amazing Red открылись уже как минимум в трех столичных ТЦ. Информация об этом представлена на официальных сайтах торговых комплексов «Европейский», «Афимолл» и «Европолис».
Ранее стало известно об открытии новых магазинов в бывших точках Decathlon.