Открытие нового магазина с товарами Puma в Москве попало на видео

Как рассказали сотрудники новых магазинов, стоимость товаров знаменитого бренда стала дороже на 20-30 процентов, при этом вся продукция в торговом зале полностью оригинальная.

Сейчас в Amazing Red выставлены товары со складов из прошлых коллекций, однако в скором времени владельцы обещают поставки новой продукции по параллельному импорту, говорится в сообщении.

Магазины Amazing Red открылись уже как минимум в трех столичных ТЦ. Информация об этом представлена на официальных сайтах торговых комплексов «Европейский», «Афимолл» и «Европолис».

Ранее стало известно об открытии новых магазинов в бывших точках Decathlon.