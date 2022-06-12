Открытие преемника «Макдоналдса» в Москве попало на видео

В Москве на Пушкинской площади 12 июня открылся ресторан «Вкусно и точка», ставший российским преемником «Макдоналдса». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Открытие нового заведения проходило под возглас «Поехали!». Первых гостей ресторана запустили после того, как была перерезана красная лента. Посетители с шариками и криками «Ура»» сразу направились к кассам делать первые заказы, передает Telegram-канал Ксении Собчак.

Ранее стало известно, что на День России в Москве откроются 12 ресторанов «Макдоналдс» под новым брендом.