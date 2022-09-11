Интим-блогер назвала отличительную черту московских мужчин

Отличительную черту московских мужчин назвала «Мосленте» интим-блогер Мария Арзамасова.

«Что точно отличает московских мужчин — это усталость. В этом городе действует правило: хочешь жить — умей вертеться. Конечно, это утомляет, у всех куча дел. Это чувствуется», — сказала блогерша.

Также, по ее словам, некоторые москвичи воспринимают свидания, как работу. При этом Арзамасова отметила, что не запомнила ни одного свидания в столице, в отличие, например, от Ростова, Сочи и Перми.

Ранее «Сестры Зайцевы» назвали главное отличие москвичей от жителей других городов. Артистки считают, что москвичи постоянно торопятся: так, по их словам, было всегда и до сих пор не поменялось.