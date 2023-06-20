Московские застройщики разрешили отлов кошек

Московские застройщики стали допускать на площадки волонтеров для отлова кошек. Об этом в беседе с «Мослентой» рассказала основательница фонда Котобюро Екатерина Дмитриева.

«Если два года назад, когда мы общались с застройщиками, у нас, в первую очередь, стоял вопрос о допуске на площадки, то сейчас этот рубеж преодолен. С этим больше нет вопросов — и нас уже знают, и проблема эта в принципе известна», — сказала Дмитриева.

По словам собеседницы «Мосленты», сейчас всем известно, что на стройках поселяются бездомные животные. Застройщики позволяют отловить кошек, потому что не хотят прослыть живодерами, отметила она.

Ранее в Госдуме предложили убивать бездомных животных при их нападении.