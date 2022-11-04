В Москве отменили биеннале современного искусства

Министерство культуры РФ отменило девятую Московскую международную биеннале современного искусства, которая должна была пройти в Третьяковской галерее, из-за несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу площадки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Третьяковская галерея — сокровищница русского искусства. Желание провести проект именно здесь, а не на частной или корпоративной площадке должно сопровождаться ответственностью за художественный и этический контекст выставки. Это требует уважения как к уникальному музейному собранию Третьяковской галереи, так и к ее многочисленным ценителям, гражданам нашей страны», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что выставка была отменена по причине «абсолютного несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения».

Ссылаясь на сообщение Третьяковской галереи, в ведомстве отметили, что руководство фонда «Биеннале современного искусства» не выполнило договорные обязательства, нарушив сроки монтажа выставки и не предоставила необходимые документы, что влечет за собой нарушение техники пожарной безопасности.

Организаторы и художники биеннале, которая должна была открыться в Третьяковской галерее 7 ноября, не стали оспаривать решение Министерства культуры, однако не согласились с формулировкой причины ее закрытия.

«С министерством не спорят, но мы не можем не возразить ужасающей формулировке», — говорится в сообщении.

Ранее мэр города Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в программе «Ночь искусств — 2022».