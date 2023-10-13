Стало известно об отмене аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево

Об отмене части аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево в выходные предупредил Дептранс.

На центральном участке между Савеловским и Белорусским вокзалами интервалы будут увеличены до часа. В обоих направлениях часть поездов отменят, а некоторые проследуют только от и до вокзалов с промежутками до 40 минут, часть составов изменят набор остановок.

Изменения в работе D1 актуальны с 3:00 субботы, 14 октября, до 3:00 понедельника, 16 октября, а также в выходные с 28 по 30 октября.

Ранее сообщалось, что на новом мосту в центре Москвы создадут пешеходную зону.