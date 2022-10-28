Раскрыто отношение россиян к отечественным и зарубежным мультфильмам

Отношение россиян к отечественным и зарубежным мультфильмам раскрыто в ходе опроса Rambler&Co 350 тысяч интернет-пользователей. Результаты исследования появились в распоряжении «Мосленты» в международный День анимации, 28 октября.

Вне зависимости от возраста 36 процентов респондентов признались в любви к мультипликации. Большинство из них — 41 процент — предпочитает полнометражные мультфильмы. 38 процентов выбирают короткий метр, а анимационные сериалы любит смотреть 21 процент опрошенных.

При выборе мультика россияне обращают внимание на несколько факторов. В этой части опроса они могли дать несколько вариантов ответов. Так, граждане чаще предпочитают зарубежным картинам российские с 18 процентами против 15. Еще зрителей привлекают персонажи из детства (23 процента), современный (12 процентов) или основанный на истории и фольклоре сюжет (11 процентов), шесть процентов любят 3D-мультфильмы, три процента — 2D, столько же — стиль аниме.

Ранее россияне назвали любимые советские мультфильмы. Лидером в рейтинге оказалась знаменитая анимационная трилогия «Трое из Простоквашино», за нее проголосовало 35 процентов россиян.