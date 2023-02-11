Россияне выразили свое отношение ко Дню святого Валентина. В исследовании, проведенном сервисом Superjob.ru, выяснилось, что большинство экономически активных граждан не планирует отмечать этот праздник.

«Отметить День всех влюбленных хотят 13 процентов россиян, у 76 процентов опрошенных таких планов нет. За 16 лет популярность праздника влюбленных в России снизилась почти в четыре раза: в 2007 его отмечал каждый второй (50 процентов), сейчас — лишь 13 процентов», — говорится в сообщении.

Однако 36 процентов мужчин, участвовавших в опросе, все же намерены поздравить своих партнерш цветами в этот день. При этом возраст тех, кому нравится этот праздник, — чаще всего моложе 34 лет.

На вопрос о планах празднования Дня всех влюбленных на работе лишь пять процентов респондентов ответили утвердительно. Они собираются отправить валентинки по специальной праздничной почте, которые организуют их компании.

Ранее психолог дала рекомендации одиноким в преддверии Дня всех влюбленных.