Раскрыты подробности об отношении московских школьников к алкоголю

Московские школьники стали предвзято относиться к выпивающих одноклассникам. Об этом «Мосленте» рассказала столичная одиннадцатиклассница Олеся.

Она отметила, что после начальной школы учеников распределяли по профильным классам, а тех, кто не нашли свое направление или отстают от сверстников, переводили в универсальные классы. «Правда, туда действительно часто попадают ребята из неблагополучных семей, а еще — те, кто уже класса с пятого начинает выпивать, курить и попадать в неприятности с полицией», — заявила школьница.

К ученикам универсальных классов, по словам Олеси, предвзято относятся и учителя, и другие школьники. Она призналась, что сама одно время училась в таком классе, но ей повезло, потому что были нормальные оценки, и ее никто ни разу не ловил с сигаретой или бутылкой алкоголя. А вот по поводу одноклассников очень часто можно было услышать: «Ты же из универсального класса! Что с тебя взять?». Нехорошее отношение выражается не только в сторону старшеклассников, но учеников средней школы.

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