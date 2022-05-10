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В Москве продлили отопительный сезон из-за холодов

В Москве продлили отопительный сезон из-за холодов
Фото: АГН «Москва»

Отопительный сезон в Москве продлится до середины мая из-за холодной погоды. Об этом в понедельник, 9 мая, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Его слова приводит «Интерфакс».

«Зима в этом году как бы продлила свои права, и погода недостаточно хорошая. Вот сегодня 9 мая, а мы все еще продолжаем топить город. И так будет примерно до середины мая», — заявил заммэра.

При этом известно, что обычно отопительный сезон в Москве заканчивается в конце апреля — начале мая, когда среднесуточная температура держится на уровне выше восьми градусов.

При этом процедура отключения происходит поэтапно. Сначала в Москве перестают отапливать промышленные и административные объекты, затем — жилые здания, школы, детские сады и больницы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал дату возвращения тепла в Москву. По его словам, это произойдет уже в среду, 11 мая.

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